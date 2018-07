Manchester City reage no fim e arranca empate em casa

MANCHESTER - O Manchester City voltou a tropeçar no Campeonato Inglês. Desta vez, porém, o empate por 3 a 3 com o Sunderland neste sábado não foi uma tragédia. Jogando em casa, o City chegou a estar perdendo por 3 a 1, mas reagiu no fim e buscou a igualdade, com gols de Balotteli e Kolarov.

O resultado dá chance ao Manchester United disparar na liderança da tabela. Com 73 pontos, o time de Alex Ferguson poderá abrir cinco de vantagem sobre o City se vencer o Blackburn na segunda-feira. Já o Sunderland segue na oitava colocação, com 41 pontos. Neste sábado, o City começou mal e viu o rival abrir o placar, aos 30 minutos de jogo, em finalização rasteira de Larsson, de fora da área. Balotelli buscou o empate aos 42, em cobrança de pênalti.

Mas os visitantes voltaram a abrir vantagem antes do intervalo. Nos acréscimos, Bendtner acertou a cabeça para fazer 2 a 1. E, no início do segundo tempo, Larsson marcou seu segundo gol, ao completar cruzamento rasteiro da direita.

Mesmo com Tevez em campo, no segundo tempo, o City bateu cabeça e mostrou nervosismo. Kolarov e Balotelli chegaram a discutir para decidir quem iria cobrar uma falta. Os dois, porém, se redimiram nos minutos finais da partida. Balotelli marcou o segundo do City em lance individual pela esquerda, aos 39. E Kolarov garantiu o empate em chute de fora da área no minuto seguinte.

Também neste sábado, o Chelsea levou um susto na partida contra o Aston Villa. Após abrir 2 a 0, o time londrino cedeu o empate e precisou reagir no fim para vencer por 4 a 2. Sturridge, Ivanovic, duas vezes, e Fernando Torres marcaram os gols do Chelsea. Com 53 pontos, o time visitante segue em quinto na tabela, ainda com esperanças de se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

O jogo em Birmingham foi marcado por uma homenagem da torcida local e dos próprios jogadores do Chelsea ao capitão do Aston Villa, Stiliyan Petrov, diagnosticado com leucemia. Ele acompanhou a partida das tribunas e agradeceu as demonstrações de apoio.

Também fora de casa, o Arsenal não resistiu ao Queens Park Rangers e foi derrotado por 2 a 1. O time de Londres continua na terceira colocação, com 58 pontos, mais distante dos 73 do líder Manchester United.

Ainda neste sábado, o Everton ganhou do West Bromwich por 2 a 0, enquanto o Fulham bateu o Norwich por 2 a 1. O Wigan Athletic venceu o Stoke City por 2 a 0 e o Bolton superou o lanterna Wolverhampton por 3 a 2, fora de casa.