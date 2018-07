Manchester City rejeita proposta do Corinthians por Tevez

"Eles disseram que por este valor não negociam o jogador. Isso faz parte do processo", disse uma fonte familiarizada com o assunto.

"A negociação continua e o jogador vai participar dela", acrescentou.

Tevez, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005 e atualmente disputa a Copa América pela seleção argentina, já deixou claro que pretende deixar a equipe inglesa e retornar ao futebol sul-americano para ficar mais perto de sua família.

Depois do Corinthians, Tevez, que iniciou a carreira no Boca Juniors, foi jogar no West Ham United e ajudou o time inglês a evitar o rebaixamento, antes de ser negociado com o Manchester United, e em seguida mudou-se para o City.

Artilheiro do Campeonato Inglês na temporada passada, com 20 gols, o argentino tem sido ligado também a clubes da Itália e Espanha.

(Reportagem de Tatiana Ramil)