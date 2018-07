Manchester City rejeitou oferta de empréstimo por Tevez

O diretor executivo Adriano Galliani afirmou que o clube inglês quer vender o jogador. "O Manchester City quer que nós compremos Tevez em definitivo e nós sugerimos contratá-lo por empréstimo, com opção por troca", disse ele à mídia italiana. "Não estamos mudando nossa posição."

O Manchester já tinha indicado que só aceitaria uma negociação definitiva por Tevez, que caiu em desgraça com o treinador Roberto Mancini, apesar de Galliani esperar que eles mudem de ideia.

"Será uma longa negociação", disse Galliani, que espera assinar com o ex-jogador do Boca Juniors, do West Ham e Manchester United na janela de transferências de janeiro.