Manchester City renova com promessa sueca por 3 anos

Guidetti é presença constante na seleção sub-21 da Suécia, mas ainda não conseguiu seu espaço no Manchester City, pelo qual atuou em apenas uma partida oficial até o momento. Por isso, foi emprestado para o Feyenoord na última temporada e ajudou a equipe a terminar na segunda colocação do Campeonato Holandês, ao marcar 20 gols em 23 partidas.

"Será competitivo com os jogadores que temos aqui, mas quem não gosta de competição? Se tudo fosse fácil, não seria tão divertido. Sei que posso aprender muito com os atacantes daqui. Sou o único jovem que pode treinar todo dia com os melhores atacantes do mundo", declarou Guidetti. "Estou muito feliz por assinar com o City, que é um grande clube de futebol".

O atacante foi descoberto por Sven-Goran Eriksson quando ainda tinha 16 anos, no Brommapojkarna, da Suécia, e chegou ao City em 2008. Desde então, voltou ao clube sueco por empréstimo, passou pelo Burnley e pelo Feyenoord. Somente nesta temporada parece ter conseguido um espaço no elenco de Roberto Mancini e não foi repassado para outra equipe.