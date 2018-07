Manchester City renova contrato de Zabaleta por 4 anos

"Eu estou aqui há cinco anos e me sinto em casa. Assinar um novo contrato com o clube me deixa muito feliz", afirmou Zabaleta, eleito o jogador do ano, pelo clube, em 2012. "Acho que temos um grande elenco e espero que possamos conquistar algum título neste ano", declarou.

Zabaleta chegou ao Manchester em 2008, vindo do Espanyol, da Espanha. E já soma 175 partidas com a camisa do clube inglês. O jogador da seleção argentina participou das conquistas do Campeonato Inglês (2011/12) e da Copa da Inglaterra (2010/11).