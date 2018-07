Manchester City renova contrato do meia espanhol David Silva

Maestro do Manchester City na conquista do último Campeonato Inglês, David Silva renovou nesta terça-feira seu contrato com o clube. O meia espanhol estendeu sua permanência no time por mais cinco anos. Agora seu vínculo vai até 2019.

"Nos últimos quatro anos, nós conquistamos tantas coisas juntos, colocando o City com uma força dominante na Inglaterra", afirmou o jogador de 28 anos, que chegou ao time de Manchester em 2010, vindo do Valencia. "Quando eu olho ao redor no vestiário, não vejo como não nos tornaremos um dos times Top do planeta."

Destaque no Valencia, David Silva alcançou seu auge no time inglês na temporada passada como principal armador. Ele também contribuiu com gols importantes e levou o City a protagonizar incrível reviravolta na tabela para superar o Liverpool e ficar com o título inglês.

A grande temporada levou o meia para o time titular da seleção da Espanha na Copa do Mundo no Brasil. Apesar da queda precoce da equipe, ainda na fase de grupos, David Silva manteve o prestígio, em razão das boas atuações, e deve seguir sendo chamado pelo técnico Vicente Del Bosque, visando a Eurocopa de 2016.

Desde que chegou ao City, David Silva participou de todas as importantes conquistas do time, como os troféus do Campeonato Inglês em 2011/12 e na temporada passada, da Copa da Inglaterra em 2010/11, da Copa da Liga Inglesa em 2013/2014 e da Supercopa da Inglaterra, em 2012.

Junto com o meia, o Manchester City fará sua estreia no Campeonato Inglês no próximo fim de semana. O primeiro adversário na busca pela defesa do título será o Newcastle, domingo, fora de casa.