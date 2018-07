Manchester City renova contrato do zagueiro argentino Demichelis

Um dos homens de confiança do técnico Manuel Pellegrini, o zagueiro Martin Demichelis acertou nesta quinta-feira sua permanência no Manchester City por mais uma temporada. O jogador argentino renovou seu contrato por mais ano, estendendo seu vínculo até o fim da próxima temporada europeia.

"Estou muito orgulhoso e feliz por ter renovado meu contrato por mais um ano. O Manchester City é um clube com muita ambição. Queremos crescer cada vez mais, ano a ano", declarou o defensor, de 34 anos.

Demichelis chegou ao clube inglês em setembro de 2013, longe de sua melhor forma. Ele veio do Atlético de Madrid, a um custo de US$ 6,2 milhões (quase R$ 20 milhões), time que defendeu após viver seu melhor momento da carreira no Bayern de Munique.

No entanto, o zagueiro argentino ganhou sobrevida no time inglês. Com seguidas oportunidades, recuperou seu bom futebol, conquistou a confiança de Pellegrini e foi titular da equipe na busca pelos títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa, ambos na temporada passada.