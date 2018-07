Manchester City retoma a liderança com gol de Lescott

O êxito do Manchester United sobre o Liverpool por 2 x 1 no sábado havia colocado pressão sobre o City, mas Lescott acalmou os nervos do time dominando o jogo ao aproveitar a sobra de uma cabeçada do meio-campista Gareth Barry aos 17 minutos do segundo tempo.

O City lidera a tabela com 60 pontos em 25 jogos, dois acima do United, enquanto o enfraquecido Villa ocupa a 15ª colocação e teme o futuro.

Mais cedo Peter Odemwingie marcou três gols na surra de 5 x 1 do West Bromwich Albion sobre o Wolverhampton Wanderers, afastando seu time ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês e ali deixando seu rival local.

(Por Mark Meadows)