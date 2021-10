Manchester City se recupera de derrota para o PSG e goleia o Brugges pela Liga dos Campeões

O Manchester City se recuperou em grande estilo na Liga dos Campeões da Europa depois da derrota para o Paris Saint-Germain por 2 a 0, em Paris, na rodada passada. Mesmo jogando fora de casa, na Bélgica, o time da Inglaterra goleou o Brugges por 5 a 1, nesta terça-feira, e assumiu de forma provisória a liderança do Grupo A, agora com seis pontos em três jogos.

A primeira colocação pode ser retomada pelo Paris Saint-Germain, que tem quatro pontos e ainda nesta terça-feira receberá o lanterna RB Leipzig, da Alemanha, em Paris, mas pelo menos o segundo lugar, dentro da zona de classificação às oitavas de final, está garantido para os ingleses, já que o Brugge ficou estacionado com a mesma pontuação do PSG.

O grande destaque da partida foi o meia argelino Riyad Mahrez, autor de dois gols - um em cada tempo. João Cancelo, Kyle Walker e Cole Palmer completaram a goleada do Manchester City, que teve dois brasileiros em campo: o goleiro Ederson, como titular, e o volante Fernandinho, que entrou no segundo tempo. O centroavante Gabriel Jesus foi poupado pelo técnico espanhol Pep Guardiola. Hans Vanaken diminuiu para o Brugge quando o placar já estava 4 a 0.

Dominante desde o apito inicial, o Manchester City poderia ter conseguido uma goleada ainda maior. Dois gols foram anulados pelo VAR ainda com o placar em 0 a 0. Aos nove minutos, Grealish foi lançado ao ataque, se livrou da marcação e mandou, de cobertura, a bola para o fundo da meta. O árbitro, porém, viu falta do atacante do time inglês e anulou o tento.

O segundo gol anulado foi aos 13 minutos. Após cobrança de falta do meia belga Kevin De Bruyne, Laporte ajeitou para o meio e Rodri mandou para o fundo do gol. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento do espanhol e o VAR confirmou a irregularidade.

Pela quarta rodada, marcada para o dia 3 de novembro, uma quarta-feira, as duas equipes se enfrentarão novamente, desta vez no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

NA TURQUIA

Em um duelo entre equipes que só haviam perdido após as duas primeiras rodadas do Grupo C - Ajax e Borussia Dortmund são os outros clubes na chave -, o Sporting Lisboa visitou o Besiktas, na Turquia, e goleou por 4 a 1. O resultado positivo colocou o atual campeão português na terceira colocação, com três pontos, deixando os turcos sem pontuar na lanterna.

O uruguaio Sebastian Coates abriu o placar para o Sporting Lisboa, aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Larin empatou aos 24. O time português não se abateu e abriu 3 a 1 ainda antes do intervalo com Coates, mais uma vez, e Sarabia. Na segunda etapa, Paulinho definiu a goleada dos visitantes.