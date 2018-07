Manchester City se recupera e vence Hull no Inglês

MANCHESTER - O Manchester City conseguiu se recuperar da derrota para o Cardiff, na semana passada, com uma vitória sobre outro time recém-promovido à elite. Neste sábado, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês, o time derrotou o Hull por 2 a 0, em casa, mesmo sem ter uma atuação brilhante.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. E quem abriu o placar foi o atacante espanhol Alvaro Negredo que entrou no intervalo e marcou aos 20 minutos, após completar, de cabeça, cruzamento do lateral argentino Pablo Zabaleta.

A vitória do Manchester City, que teve o volante brasileiro Fernandinho como titular, foi definida aos 45 minutos da etapa final, com o gol de falta marcado pelo volante marfinense Yaya Touré.

Assim, o Manchester City chegou aos seis pontos após três jogos disputados no Campeonato Inglês. Já o Hull continua com três pontos. Com a paralisação do torneio para os compromissos das seleções nacionais, o time de Manchester só volta a entrar em campo em 14 de setembro, quando vai encarar o Stoke City, fora de casa. Já o Hull enfrentará no mesmo dia o Cardiff, em casa.