Manchester City só empata com o Norwich e estaciona no 4º lugar

O Manchester City pressionou até o fim em busca de um gol, mas não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Norwich, fora de casa, neste sábado, no jogo que abriu a 30ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado fez a equipe estacionar na quarta colocação da competição, agora com 51 pontos, nove atrás do líder Leicester.

O time dirigido por Manuel Pallegrini tinha a chance de assumir a terceira posição, que permanece nas mãos do Arsenal, com 52 pontos. O time de Londres teve seu jogo contra o West Bromwich, inicialmente previsto para este sábado pelo Campeonato Inglês, adiado por causa da participação da equipe nas quartas de final da Copa da Inglaterra, na qual enfrentará o Watford neste domingo.

O empate por 0 a 0 em casa, no estádio Carrow Road, também foi ruim para o Norwich, que permanece na zona de rebaixamento, com 25 pontos, na 18ª posição, apenas um à frente do vice-lanterna Newcastle, que na segunda-feira encara o Leicester fora de casa. O último colocado e virtual rebaixado é o Aston Villa, com 16 pontos.

Além de se ver ainda mais longe da disputa pelo título do Campeonato Inglês, o City passa a ter a sua vaga na Liga dos Campeões ameaçada. Hoje ocupando o posto que lhe garantiria a participação em uma fase qualificatória para a fase de grupos da competição continental, o clube está apenas dois pontos à frente do West Ham, quinto colocado, primeiro time na zona de classificação para Liga Europa.

No confronto que disputou fora de casa, o City foi dominante na maior parte do tempo e teve o argentino Agüero, terceiro artilheiro do Inglês, com 16 gols, como o jogador mais perigoso nas investidas ofensivas. Ele, porém, parou na boa atuação do goleiro Ruddy e no forte esquema defensivo do Norwich, que atuou apenas nos contra-ataques e sem se arriscar muito, embora precisasse da vitória para deixar a zona de rebaixamento.

Na parte final do segundo tempo, o Norwich quase conseguiu abrir o placar com o atacante Bamford, que acertou forte chute de fora da área no travessão do gol de Joe Hart, que precisou trabalhar pouco na partida.

Os volantes brasileiros Fernando e Fernandinho também estiveram em campo defendendo o City, sendo que o segundo deles foi por várias vezes ao ataque, que não foi feliz em suas tentativas de furar a retranca da equipe da casa.

Sem sucesso neste sábado, o City terá a chance de voltar a vencer pelo Inglês apenas no próximo dia 20, no clássico que travará com o Manchester United, em casa. No mesmo dia, o Norwich atuará como visitante diante do West Bromwich.