Manchester City só empata em casa com o Birmingham

Com o resultado, o time de Carlitos Tevez manteve-se na quarta colocação, com 22 pontos, um a menos que o Arsenal, que joga no domingo, contra o Everton, em Liverpool. O Birmingham, por sua vez, ficou na 17ª colocação, com 13 pontos.

Com grande atuação de Bale, autor de dois gols, o Tottenham fez 4 a 2 no Blackburn, em casa, e ganhou uma posição: agora é o sexto, com 19 pontos. Os outros gols dos Spurs foram marcados por Pavlyuchenko - que ainda perdeu um pênalti - e Crouch; Dunn e Givet descontaram.

Uma das surpresas do campeonato, o Bolton teve de suar para bater o vice-lanterna Wolverhampton por 3 a 2, fora de casa. Os visitantes abriram três gols de diferença com Stearman (contra), Elmander e Holden, mas permitiram a reação do rival com Foley e Fletcher. O resultado levou os Wanderers aos quinto llugar, com 19 pontos e melhor saldo que o Tottenham.

Ainda neste sábado, os jogos entre Newcastle (sétimo, com 18 pontos) e Fulham (15º, com 14), e West Ham (20º, com nove) e Blackpool (14º, com 15) terminaram empatados sem gols.

Além do Arsenal, outro grande irá a campo neste domingo: o líder Chelsea, com 28 pontos, recebe o Sunderland, em Londres.