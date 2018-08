Manchester City sofre gol de mão do Wolverhampton, mas busca empate fora de casa

O Manchester City sofreu um susto neste sábado e só empatou com o Wolverhampton, por 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe do técnico Pep Guardiola sofreu um gol de mão do zagueiro Willy Boly, que estava em posição de impedimento, mas Aymeric Laporte garantiu o empate.

Como de costume, o Manchester City dominou a posse de bola desde o início do jogo, mas teve dificuldade de furar o bloqueio adversário no primeiro tempo, apesar das chances criadas. Aos 19 minutos, um gol do mexicano Raúl Jiménez, do Wolverhampton, foi bem anulado e Sergio Agüero chutou na trave no lance seguinte. Dois minutos depois, uma bomba de fora de área de Raheem Sterling foi defendida por Rui Patrício, com a mão trocada, e a bola bateu na trave de novo.

Se a pressão do Manchester City foi ineficaz na primeira etapa, o cenário piorou aos 11 minutos do segundo tempo. Em bola levantada na área por João Moutinho, uma leve raspada de cabeça de Matt Doherty deixou Boly em impedimento. O zagueiro francês pulou para concluir de peixinho, mas a bola bateu no braço dele e entrou, em gol validado apesar dos protestos.

Guardiola lançou Gabriel Jesus na partida pouco de depois da abertura do placar e o empate veio também em bola aérea, aos 23 minutos. Laporte subiu sozinho e fuzilou Rui Patrício com uma testada.

A fórmula foi repetida no decorrer do jogo, mas a defesa do Wolverhampton conseguiu afastar os levantamentos na área e segurou o empate, apesar de bola no travessão chutada por Agüero no último minuto, em cobrança de falta sofrida pelo argentino. Titulares, Fernandinho e Ederson jogaram os 90 minutos e tiveram participação discreta.

O Manchester City agora tem sete pontos no Campeonato Inglês em três partidas. No próximo sábado, pela quarta rodada, vai receber o Newcastle. Já o Wolverhampton , que chegou a dois pontos e ainda não venceu no torneio, vai encarar o Sheffield nesta terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa.