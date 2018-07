Manchester City sofre, mas vence em casa e encosta nos líderes do Inglês

O Manchester City sofreu nesta quarta-feira, mas pôs fim à sequência de três tropeços seguidos na temporada, ao superar o Watford por 2 a 0, no Etihad Stadium. O time comandado pelo técnico Joseph Guardiola chegou a levar um sufoco nos minutos finais, antes de anotar o segundo e derradeiro gol da partida. O City vinha de duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês e um empate na Liga dos Campeões.

O triunfo desta quarta reaproximou o City dos líderes da tabela do Inglês. O City chegou aos 33 pontos, um atrás do vice-líder Liverpool e do terceiro colocado Arsenal. Mas a sete pontos do líder Chelsea. O Watford tem 21 pontos e ocupa o 11º lugar da tabela.

Vindo de tropeços, o City partiu para cima do Watford assim que o apito foi soado. Impondo maior volume de jogo, o time da casa abriu o placar aos 32 minutos de jogo. Em cruzamento da esquerda, a bola passou por todo mundo, menos por Zabaleta, que completou para as redes.

Na segunda etapa, o time da casa seguiu melhor. Sterling chegou a carimbar o travessão aos 11 minutos. Mas o Watford resolveu buscar o ataque e passou a dar trabalho para a defesa anfitriã. Na melhor chance dos visitantes, Capoue bateu de primeira dentro da área e o goleiro Bravo fez bela defesa.

O lance animou o Watford, que passou a ter maior presença no ataque, preocupando a torcida do City. O time da casa começou a levar sufoco na zaga. O alívio só veio aos 41 minutos, quando David Silva tabelou com Sterling e estufou as redes, sacramentando a vitória dos donos da casa.

UNITED TAMBÉM VENCE - Jogando fora de casa, o Manchester United também sofreu nesta quarta, mas bateu o Crystal Palace por 2 a 1, com gols dos seus principais atacantes. Pogba abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo e Ibrahimovic confirmou a vitória aos 43 minutos da segunda etapa. McArthur anotou o gol do Crystal Palace aos 22 da etapa final. Com o triunfo, o United ocupa agora a sexta colocação da tabela, com 27 pontos. Os visitantes estão em 16º, com 15.

Ainda nesta quarta, o Tottenham fez a lição de casa ao bater o Hull City por 3 a 0. Christian Eriksen marcou duas vezes, enquanto Victor Wanyama anotou o outro gol dos anfitriões. O Tottenham já aparece na quinta colocação, logo à frente do United, com 30 pontos. O Hull City é o 19º e penúltimo colocado, com apenas 12.

Em outras partidas da rodada, o West Bromwich Albion derrotou o Swansea City por 3 a 1, enquanto Stoke City e Southampton empataram sem gols.