Manchester City supera Everton e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

O Manchester City derrotou o Everton, neste sábado, com esforço, por 2 a 0, no Goodison Park, e conseguiu fazer valer a qualidade de seu futebol para avançar na Copa da Inglaterra. Na partida das quartas de final do torneio, a equipe conduzida por Pep Guardiola apresentou um primeiro tempo equilibrado e sem conseguir marcar, mas, na segunda etapa, conseguiu se estruturar e conquistar a vitória.

O jogo entre o City e Everton foi marcado pela igualdade na primeira etapa, quando as equipes buscavam criar chances. O elenco do Everton estava sem James Rodríguez e sem o brasileiro Bernard, mas, ainda assim, o treinador Carlo Ancelotti buscou compensar com todos os titulares. Guardiola, por sua vez, considerando que o Manchester City ainda figura em outras competições, buscou poupar alguns atletas.

Essa, porém, não se mostrou a decisão mais acertada para obter resultados, uma vez que apesar de um início mais agressivo e disposto a oferecer pressão no adversário, o City não conseguia prevalecer ante o Everton. Conforme o tempo passava, os donos da casa buscavam se estruturar melhor e quase abriram o placar ao final do primeiro tempo, com Yerry Mina recebendo bem de escanteio e cabeceando para o gol do Manchester City. O lance foi parado pela defesa do City, mas ofereceu perigo.

No segundo tempo, a equipe de Guardiola voltou mais inspirada, especialmente quando mais titulares entraram em campo. Com isso, o domínio de jogo passou a ser dos visitantes, que passaram a buscar mais chances de abrir o placar. O lance da partida veio aos 38 minutos, quando De Bruyne deu bom passe para Laporte, que não conseguiu aproveitar e mandou direto para o travessão. O rebote, porém, veio para um Gundogan preparado, que soube jogar a bola direto para as redes.

O placar foi fechado nos minutos finais do jogo, quando Rodri, que entrou apenas no segundo tempo, deu passe certeiro a De Bruyne. O jogador belga invadiu a área e, chutando de primeira, mandou direto para o gol de João Virgínia, sem chance de defesa para o goleiro português.

Com o resultado, o Manchester fica classificado para a semifinal, assim como o Southampton que enfrentou o Bournemouth e triunfou por 3 a 0. Neste domingo, outras duas partidas definiram os demais participantes das semifinais da Copa da Inglaterra: Chelsea enfrentará o Sheffield United e Leicester City encontra o Manchester United. Após os duelos, haverá o sorteio para definir os confrontos para semifinal.