Manchester City toma quatro gols e perde para Stuttgart em amistoso

Em mais um amistoso preparatório da pré-temporada, uma semana antes do início do Campeonato Inglês, o Manchester City tomou quatro gols e perdeu neste sábado para o Stuttgart, na Alemanha, por 4 a 2. O time inglês concedeu seus gols em um intervalo de 36 minutos, num momento de pane da defesa ainda no primeiro tempo.

Os gols da equipe alemã foram marcados pelo meia sérvio Filip Kostic, aos 14, Daniel Didavi, aos 30, e pelo atacante alemão Daniel Ginczek, que conferiu duas vezes aos 35 e aos 36 minutos de jogo.

A equipe dirigida por Manuel Pellegrini não teve uma boa atuação e só descontou na etapa complementar, no final da partida. Iheanacho, aos 39, e Dzeko, aos 44, marcaram para o time inglês.

Em outro duelo da pré-temporada, em Colônia, também na Alemanha, o Porto venceu o Valencia nos pênaltis por 5 a 4, após a partida terminar empatada por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. A partida valeu pela Copa de Colônia e foi bastante disputada, com superioridade para os portugueses, que ameaçaram o gol da equipe espanhola por três oportunidades.

O time português garantiu a vitória após o goleiro espanhol Iker Casillas, campeão do mundo e europeu, pegar a última cobrança do adversário.

Ainda na Alemanha, em Berlim, o Hertha recebeu o Genoa e foi surpreendido pelos visitantes ao perder por 2 a 0. Com mais ritmo, os italianos abriram o marcador com Diego Laxalt, aos 7 minutos de jogo, e deram números finais ao placar com Darko Lazovic, aos 34 minutos da etapa final.