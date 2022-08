Manchester City usa cachecol 'inteligente' para coletar dados das emoções dos torcedores

O Manchester City lançou nos últimos dias um cachecol “inteligente” para monitorar as emoções dos seus torcedores. Frequência cardíaca, temperatura corporal e estado emocional de seu usuário serão registrados durante as partidas de futebol.

O cachecol utiliza um biosensor para capturar dados da frequência cardíaca, respiração, saturação de oxigênio e níveis de hidratação. A atividade eletrodérmica (EDA, na sigla em inglês) também vai captar as respostas do sistema nervoso diante dos estímulos cognitivos e emocionais durante o jogo. O Connected Scarf, algo como Cachecol Conectado, possui ainda um sensor de temperatura também vai captar as reações emocionais durante uma partida. Esses sensores são comuns nos produtos e acessórios fitness.

O novo produto, desenvolvido pela Cisco, parceira de tecnologia da equipe, está sendo testado por seis torcedores em um projeto piloto. A tecnologia vai permitir a criação de experiências novas e personalizadas para os torcedores e “servir como um estudo de paixão compartilhada”, de acordo com o site do clube, mas as ações não foram detalhadas.

Os sensores poderiam ser colocados em qualquer outra peça, mas os cachecóis foram escolhidos por seu caráter simbólico no futebol inglês. “Um cachecol é um item icônico que os fãs de futebol de todo o mundo possuem e usam para mostrar sua paixão e apoio”, diz Nuria Tarré, diretora de marketing e experiência dos torcedores do City Football Group, controlador do Manchester City.

Equipe estreou na temporada com derrota

O atual campeão inglês começou a temporada 2022/2023 com derrota. No sábado, 30, a equipe perdeu para o Liverpool por 3 a 1 na decisão da Supercopa da Inglaterra, partida que reúne o vencedor da Premier League e da Copa da Inglaterra na temporada passada.

O atacante norueguês Erling Haaland, principal contratação da equipe, teve atuação discreta. A equipe de Guardiola estreia no Campeonato Inglês no domingo, dia 7, diante do West Ham fora de casa.