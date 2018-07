Manchester City vence Aston Villa e retoma liderança

BIRMINGHAM - O Manchester City retomou a liderança do Campeonato Inglês neste domingo, ao vencer o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa. O defensor Lescott marcou o gol que assegurou o time na primeira colocação, perdida provisoriamente no sábado com a vitória do Manchester United sobre o Liverpool.

O triunfo deste domingo deixou o City com 60 pontos, dois à frente do rival United. O Tottenham segue na terceira colocação, à espreita de um vacilo dos rivais, com 53. Já o Aston continua na parte inferior da tabela, com apenas 28 pontos, na 15ª posição.

Manchester City e Aston Villa fizeram um primeiro tempo morno neste domingo. O líder do campeonato não conseguiu aproveitar as fragilidades do anfitrião, que não ganhava em casa há sete partidas, e pouco criou no ataque. O Aston Villa, por sua vez, mal ameaçou o gol de Hart.

O jogo só melhorou depois do intervalo. Mais ofensivo, o City deixou a partida mais movimentada, mas sofria para vencer a defesa rival. O gol acabou saindo em um lance de bola parada. Lescott fez belo voleio para completar cobrança de escanteio de Barry e assegurar a vitória dos visitantes aos 17 minutos.

Os dois times só voltam a campo pelo Inglês daqui a duas semanas - o próximo fim de semana está reservado para a Copa da Inglaterra. O City vai receber o Blackburn, enquanto o Aston Villa visitará o Wigan, ambos no dia 25.

Ainda neste domingo, o West Bromwich goleou o Wolverhampton por 5 a 1, fora de casa. Odemwingie foi o destaque do jogo, ao marcar três gols. A derrota manteve os anfitriões na zona de rebaixamento. Já o West Bromwich ocupa a 14ª colocação.