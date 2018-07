Manchester City vence Blackburn e encosta no Arsenal

O Manchester chegou aos 59 pontos, cinco a menos que o terceiro colocado, em queda nesta fase final da competição. Faltando cinco jogos para encerrar sua participação no Inglês, o Manchester poderá aproveitar os vacilos do rival para terminar na terceira colocação e evitar a fase preliminar da Liga. Já o Blackburn segue com 35 pontos, no 16.º lugar.

Mesmo jogando fora de casa, o Manchester foi superior desde o início. Criou as melhores oportunidades no primeiro tempo e chegou a acertar a trave do goleiro Robinson. O gol, porém, só saiu depois do intervalo. Dzeko, que acabara de entrar, aproveitou rebote da defesa e marcou o único gol da partida, aos 30 minutos.

ESPANHOL - No complemento da 33.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Zaragoza derrotou o lanterna Almería por 1 a 0, em casa, com gol contra de Carreira, e deixou a zona de rebaixamento. O time anfitrião chegou aos 36 pontos, na 17.ª colocação da tabela. O Almería segue na última posição, com apenas 26.