Manchester City vence Blackpool e assume 2.ª posição

Com o resultado, o Manchester City assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês com 17 pontos, apenas dois a menos do que o Chelsea - empatou no sábado com o Aston Villa, por 0 a 0. O Blackpool, por sua vez, tem dez pontos e está nas posições intermediárias.

Depois de um primeiro tempo apático, o jogo ficou emocionante a partir dos 22 minutos da etapa final, quando Tevez abriu o placar. O Blackpool não desanimou e empatou aos 33 com Harewood. Mas no minuto seguinte, o atacante argentino aproveitou falha de um zagueiro - que perdeu a bola ao sair jogando - e fez o segundo do Manchester City.

Mesmo em vantagem, a equipe visitante seguiu pressionando. E aos 45 minutos, o espanhol David Silva fintou dois marcadores e bateu cruzado, marcando um bonito gol. Taylor-Fletcher ainda descontou nos acréscimos, pouco antes de a partida ser encerrada.