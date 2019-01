Manchester City vence Burton de novo e avança à final da Copa da Liga Inglesa

Em uma partida que poderia muito bem ser encarada como uma mera formalidade, o Manchester City confirmou a sua passagem à final da Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Burton Albion, da terceira divisão nacional, nesta quarta-feira, por 1 a 0, fora de casa, com o único gol do duelo sendo marcado pelo argentino Sergio Agüero.

O placar magro do confronto contrasta com o que o Manchester City havia feito em casa. Afinal, no primeiro compromisso tinha massacrado o adversário por 9 a 0. Assim, nesta quinta, apenas sacramentou a ida à final com um placar agregado de 10 a 0 após o compromisso em Burton upon Trent.

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City agora espera a definição do seu adversário na decisão, marcada para 24 de fevereiro, no estádio de Wembley. O Tottenham abriu vantagem ao superar o Chelsea por 1 a 0 no jogo de ida e agora vai buscar sustentá-la no compromisso desta quinta-feira, como visitante.

Como conseguiu uma impressionante goleada no primeiro duelo, o Manchester City atuou com uma formação praticamente toda reserva nesta quarta, sendo que o brasileiro Danilo começou jogando. O técnico Pep Guardiola também aproveitou para promover o retorno, na etapa final, do francês Benjamin Mendy, que estava afastado dos gramados desde novembro por causa de uma lesão no joelho. E o time, mesmo em ritmo lento, teve o controle do duelo e valorizou a posse de bola - 70% a 30%.

O seu gol saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. No lance, Mahrez recebeu passe na direita e cruzou para a área, onde Agüero finalizou às redes, fazendo o décimo gol do Manchester City nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Já o Burton lutou até o fim, mas não conseguiu arrancar o empate e nem marcar um gol nos 180 minutos da série.

O Manchester City voltará a jogar no sábado, quando receberá o Burnley em duelo válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra.