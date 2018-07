Manchester City vence e abre vantagem no Inglês

Já o Blackburn estacionou nos 21 pontos, está na 18ª colocação e abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a 27.ª, a equipe tentará a reabilitação diante do Aston Villa, no próximo sábado, em casa. No mesmo dia, o City recebe o Bolton.

Com a vitória, a equipe de Manchester também manteve sua invencibilidade atuando em casa no Campeonato Inglês. Já são 22 partidas consecutivas sem derrotas, com 17 vitórias seguidas. Destas, 13 aconteceram nesta temporada.

Neste sábado, o City começou melhor na partida, dominando a posse de bola e encurralando o adversário na defesa. Assim, o primeiro gol saiu aos 30 minutos, com Balotelli, que aproveitou cruzamento da esquerda e tocou de primeira, cruzado, sem chance para o goleiro.

No segundo tempo o cenário da partida continuou o mesmo e o segundo gol do City não tardou a sair. Depois de cruzamento da direita, a zaga do Blackburn não conseguiu afastar e a bola sobrou no pé de Agüero, que bateu de primeira e marcou, aos 7 minutos. Antes do final da partida, Dzeko selou o placar, aos 36.