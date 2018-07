Manchester City vence e ainda sonha com título inglês

MANCHESTER - O Manchester City manteve as chances de brigar pelo título do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, ao vencer o modesto West Bromwich por 3 a 1, diante de sua torcida, no complemento da rodada. A vitória foi garantida pelos argentinos Pablo Zabaleta, Martin Demichelis e Sergio Agüero, que marcaram os gols dos anfitriões.

Com o triunfo, o Manchester chegou aos 74 pontos, seis atrás do líder Liverpool, mas ainda com um jogo a menos na tabela. Um empate nesta segunda e uma eventual vitória do primeiro colocado sobre o vice-líder Chelsea na próxima rodada acabaria com a chances do Manchester e garantiria o título do Liverpool.

Para não facilitar a vida para o rival, o Manchester abriu o placar logo aos três minutos. Zabaleta aproveitou rebote de cabeça dentro da pequena área e mandou para as redes. Sem perder o embalo, o anfitrião ampliou sete minutos depois. Agüero arriscou de fora da área e anotou o segundo.

O West Bromwich, contudo, descontou logo na sequência e assustou a torcida. Aos 16, Graham Dorrans pegou de primeira fora da área e marcou belo gol, sem dar chances para o goleiro Hart. Mas, antes do intervalo, o Manchester voltou a abrir boa vantagem no placar. Aos 36, Martin Demichelis só completou para as redes após cobrança de escanteio dentro da área.

O resultado deixou o West Bromwich mais perto da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, tem apenas três acima do Cardiff City, primeira equipe da zona da degola.