Manchester City vence e assume liderança provisória no Inglês

MANCHESTER - O Manchester City é o novo líder do Campeonato Inglês, pelo menos até domingo. A equipe esteve longe de mostrar a qualidade de seu arsenal ofensivo neste sábado, mas fez o suficiente para conseguir a magra vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, em casa, e alcançar a ponta provisória da tabela.

O time de Manuel Pellegrini chegou aos 41 pontos, ultrapassando o Arsenal, que fica em segundo, com 39, mas ainda atua na rodada, diante do Newcastle, neste domingo. O City volta a campo quarta-feira, dia 1.º de janeiro, para pegar o Swansea. Já o Crystal Palace estacionou nos 16 pontos, à beira da zona de rebaixamento, em 17.º, e pegará o Norwich, também na quarta.

O City foi superior durante toda a partida, mas parava na muralha armada pelo adversário à frente da área. O primeiro tempo todo foi assim e a história se repetia na etapa final até os 21 minutos, quando Jesús Navas recebeu pelo lado direito, teve tempo para dominar e achar Dzeko, na marca do pênalti. O bósnio bateu e garantiu o único gol dos anfitriões.

UNITED TAMBÉM VENCE

Situação semelhante viveu o rival do City, o Manchester United. Também diante de um time que luta contra o rebaixamento e se fechou na defesa, os comandados de David Moyes tiveram que suar para vencer o Norwich por 1 a 0, fora de casa. Welbeck, aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando erro da defesa adversária, marcou o único gol da partida.

O resultado levou o Manchester aos 34 pontos, subindo para a sexta posição. No primeiro dia de 2014, a equipe entrará no gramado de Old Trafford para enfrentar o Tottenham. Já o Norwich está na 14.ª colocação, com 19 pontos.

Nos outros jogos já encerrados deste sábado pelo Inglês, destaque para a goleada do Hull City por 6 a 0 sobre o Fulham. Já o Aston Villa recebeu o Swansea e ficou no empate por 1 a 1. Também em igualdade terminou a primeira partida do dia, na qual o West Ham ficou no 3 a 3 com o West Bromwich.