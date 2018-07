Manchester City vence e avança na Copa da Inglaterra

STOKE - O Manchester City teve dificuldades, mas conseguiu se classificar às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, fora de casa, a equipe derrotou o Stoke City por 1 a 0, com o único gol da partida sendo marcado pelo lateral argentino Pablo Zabaleta nos minutos finais.

A partida deste sábado marcou a reedição da final da Copa da Inglaterra na temporada 2010/2011. E o placar do jogo foi o mesmo daquela oportunidade, quando o Manchester City conquistou o título da competição.

Neste sábado, o Manchester City poupou alguns dos seus titulares, mas mesmo assim dominou o duelo com o Stoke City, que praticamente só ameaçou o goleiro romeno Costel Pantilimon em jogadas aéreas.

O atual campeão inglês acertou a trave em uma cobrança de falta do meia espanhol David Silva no primeiro tempo e definiu a sua vitória aos 40 minutos da etapa final. O argentino Sergio Agüero tentou passar para o bósnio Edin Dzeko, mas a bola acabou sobrando para Zabaleta, que finalizou por baixo do goleiro dinamarquês Thomas Sorensen.