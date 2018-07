Manchester City vence e conquista Copa da Inglaterra

LONDRES - O Manchester City conquistou o título da Copa da Inglaterra, neste sábado, 14, ao vencer o Stoke City por 1 a 0, no Estádio de Wembley. Com gol de Yaya Toure, o time encerrou um jejum de 35 anos sem troféus. A vitória completou a festa em Manchester, depois que o United faturou o Campeonato Inglês, ao empatar com o Blackburn, mais cedo.

Com o título, o Manchester City cumpriu mais um dos objetivos estabelecidos pelo xeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, que se tornou proprietário do clube em 2008. O novo dono fez um investimento maciço no time, com a chegada de medalhões, com as metas de encerrar o jejum de troféus e levar a equipe à Liga dos Campeões. A vaga na competição europeia foi garantida no início desta semana.

A vitória deste sábado foi conquistada com muita dificuldade em Wembley. Franco favorito, o Manchester começou pressionando e criou boas chances de gol, em jogadas de Yaya Touré, Carlitos Tevez e David Silva. A bola, contudo, demorou para entrar.

O gol que assegurou o título só veio aos 29 minutos do segundo tempo. Após bate rebate na área, a bola sobrou na marca do pênalti para Toure, que encheu o pé e estufou as redes, para festa da torcida do Manchester.

Outros resultados. Pelo Campeonato Inglês, o Blackpool deu mais um passo para escapar do rebaixamento. Ainda na zona da degola, a equipe venceu o Bolton por 4 a 3 e chegou aos mesmos 39 pontos do Birmingham, que está fora da zona de perigo. Também ameaçado, o Wolverhampton bateu o Sunderland por 3 a 1, fora de casa, e alcançou os 40 pontos. E o West Bromwich derrotou o Everton por 1 a 0.