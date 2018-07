Manchester City vence e encosta na liderança do Inglês

Com o bom resultado, o Manchester City chegou aos 32 pontos e empatou com o líder Arsenal, que enfrenta o terceiro colocado Manchester United na segunda-feira. O Chelsea, com 30, encara o Tottenham no domingo e também pode ultrapassar o time de Carlos Tevez.

Melhor desde o início, o Manchester City abriu o placar aos 30 minutos com Yaya Touré. Aos 28 do segundo tempo, o goleiro Robert Green marcou contra e praticamente garantiu a vitória para o time visitante, que ainda ampliou aos 35 com Adam Johnson. E no minuto final, Tomkins fez o gol de honra para o West Ham.

Ainda neste sábado, o Sunderland empatou por 0 a 0 com o Fulham, fora de casa, e chegou aos 24 pontos, distanciando-se dos primeiros colocados. Outra igualdade sem gols veio no confronto entre Everton e Wigan. O Aston Villa, por sua vez, ganhou do West Bromwich por 2 a 1, enquanto o Blackpool derrotou o Stoke City por 1 a 0.