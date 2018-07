Manchester City vence e garante vaga na Liga dos Campeões

Um gol contra do atacante dos Spurs Peter Crouch aos 30 minutos do primeiro tempo deu a vitória ao City e acabou com a esperança do Tottenham em disputar mais uma temporada na principal competição europeia.

O feito, alcançado com uma atuação firme diante dos Spurs, é um impulso para a final da FA Cup contra o Stoke City, no sábado, quando o time de Manchester buscará seu primeiro troféu em 35 anos.

O resultado foi ainda uma doce vingança para o City, que ficou de fora da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões há um ano ao ser derrotado pelos Spurs por 1 x 0, com um gol de Crouch.

Com o resultado desta terça, o City foi a 65 pontos, dois a menos que o terceiro colocado Arsenal. Os três primeiros colocados garantem vaga direta na Liga dos Campeões e o quarto disputa uma etapa classificatória.