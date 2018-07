Manchester City vence e mantém perseguição ao Arsenal no Inglês

WEST BROMWICH - O Manchester City segue sua caça ao líder Arsenal no Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, a equipe de Manuel Pellegrini levou um susto no final, mas derrotou o West Bromwich, mesmo atuando fora de casa, por 3 a 2. Agüero e Yaya Touré, duas vezes, marcaram para os visitantes. O goleiro Pantilimon, contra, e Anichebe descontaram. O resultado levou o City aos 28 pontos, na terceira colocação, seis atrás do Arsenal e dois atrás do Chelsea. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Southampton, fora de casa, no sábado. Por outro lado, o West Bromwich, que ficou com 15 pontos, na 13.ª posição, enfrentará o Norwich, em casa, no mesmo dia.

O City abriu o placar nesta quarta com o gol de Agüero logo aos nove minutos. Aos 24, após bela jogada pela esquerda, Kolarov cruzou para Yaya Touré, que desviou para o gol. No segundo tempo, o próprio Touré ampliou aos 29 minutos, de pênalti. Aos 39, Pantilimon entrou na frente de uma bola que ia para fora e marcou contra. Anichebe, já nos acréscimos, ainda fez o segundo, mas a reação parou por aí.

Quem também conseguiu importante vitória nesta quarta foi o Tottenham. A equipe londrina diminuiu a pressão sobre o técnico André Villas-Boas após o mau início de temporada ao derrotar o Fulham por 2 a 1, de virada, mesmo atuando fora de casa. A vitória a levou aos 24 pontos, subindo para a sexta posição. No início do segundo tempo, Dejagah recebeu pelo lado direito e fuzilou para abrir o placar para o Fulham. O jogo parecia nas mãos dos mandantes até os 29 minutos, quando Chiriches arriscou chute de longe, após sobra de escanteio, a bola desviou e entrou. Já aos 38, Holtby recebeu passe de Walker, limpou o zagueiro e bateu forte para marcar um belo gol e selar a virada.