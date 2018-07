Manchester City vence e se aproxima da vaga na Liga dos Campeões

O Manchester City se reabilitou da derrota sofrida para o Manchester United na rodada passada e derrotou o West Ham por 2 a 0, neste domingo, em casa. Com o triunfo no Campeonato Inglês, o time anfitrião encostou no rival na classificação e ainda se aproximou da vaga na Liga dos Campeões.

Ao voltar a vencer, o Manchester City alcançou os 64 pontos, ficando a apenas um do United, derrotado pelo líder Chelsea no sábado. O City continua na quarta colocação. Já o West Ham estacionou nos 43 pontos, na décima colocação, sem chances de brigar por vaga nos torneios europeus.

Depois da dura derrota na rodada passada, o Manchester City sofreu pouco para voltar às vitórias. Aos 18 minutos, a equipe abriu o placar com uma ajuda da defesa dos visitantes. Após cruzamento da direita, Collins desviou na defesa e encobriu o goleiro Adrian. A bola ainda pegou no travessão antes de pingar dentro do gol.

O segundo gol veio ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Yaya Touré iniciou jogada com um carrinho, Jesús Navas fez a assistência e Sergio Agüero completou para as redes. Foi seu 20º gol no Inglês, isolando-se na liderança da artilharia - tem um gol a mais que e Diego Costa, do Chelsea, e Harry Kane, do Tottenham.

Na segunda etapa, sem gols, o susto no Manchester City não aconteceu na defesa. O meia David Silva levou uma cotovelada no rosto do volante Kouyaté e precisou de atendimento médico em campo. A partida foi paralisada por cerca de 10 minutos. O espanhol deixou o gramado na maca, acompanhado de um balão de oxigênio. Há suspeita de fratura no rosto. Exames devem ser realizados ainda neste domingo no hospital.