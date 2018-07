Manchester City vence e torce por tropeço do United para ser campeão no domingo

Eliminado na Liga dos Campeões no meio da semana, o Manchester City ficou muito próximo neste sábado de faturar o título do Campeonato Inglês ao superar o Tottenham por 3 a 1, no estádio de Wembley, em Londres, pela 34ª rodada da competição. Destaque para a atuação de Gabriel Jesus, autor do primeiro gol do jogo.

Com o grande resultado fora de casa, o Manchester City chegou aos 87 pontos e abriu 16 de vantagem para o vice-líder Manchester United, que recebe o West Bromwich no domingo. Se o rival perder, o time de Pep Guardiola será campeão.

Decepcionantemente eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, ao perder duas vezes para o Liverpool, o Manchester City não demorou neste sábado para corroborar o seu domínio no Inglês. E já vencia por 2 a 0 com 26 minutos.

Primeiro, aos 21, Gabriel Jesus recebeu bom lançamento do zagueiro Kompany. O brasileiro, então, ganhou na corrida do seu marcador, saiu frente a frente com Lloris e tocou no canto para abrir o placar.

Apenas cinco minutos depois, quando o Tottenham ainda tentava se reencontrar em campo, Lloris derrubou Sterling na área. Com tranquilidade, Gündogan bateu o pênalti no canto e assegurou a boa vantagem.

O time visitante seguiu inoperante mesmo após sofrer o segundo gol. O duelo parecia que se encaminharia inalterado até o intervalo quando, aos 42, em lance fortuito, o meia dinamarquês Christian Eriksen recebeu dentro da área, finalizou e a zaga prensou. A bola, contudo, bateu de volta no próprio Eriksen e entrou.

Mas o gol não mudou a dinâmica do duelo para o segundo tempo. O Manchester City seguiu melhor e teve grande chance de ampliar aos 25, quando Sterling pegou rebote, driblou o goleiro, mais dois marcadores e, com o gol aberto, bateu para fora.

Apenas dois minutos depois, o próprio atacante se reabilitou. Após cabeceio em cobrança de escanteio, Lloris deu novo rebote e, dessa vez, dentro da pequena área, Sterling não desperdiçou. Sacramentou, assim, o triunfo que aproximou o Manchester City ainda mais do título inglês.

Caso o rival United não vacile, o time tem tudo para ser campeão no domingo seguinte, 22 de abril, quando receberá o Swansea. Já o Tottenham, como visitante, voltará a jogar na terça-feira, contra o Brighton & Hove Albion.