Manchester City bate Liverpool nos pênaltis na final da Copa da Liga

Os brasileiros protagonizaram cenas de alegria e de tristeza na tarde deste domingo em Wembley, seja com os gols marcados no tempo normal ou os pênaltis desperdiçados na decisão. Após empate por 1 a 1, o Manchester City venceu o Liverpool nos pênaltis por 3 a 1 e garantiu o título da Copa da Liga Inglesa no lendário estádio londrino.

No tempo regulamentar, Fernandinho abriu o placar para o Manchester City e Philippe Coutinho deixou tudo igual. Na disputa de pênaltis, os dois não conseguiram converter, assim como Lucas Leiva. Grande destaque da decisão, o goleiro argentino Willy Caballero defendeu três penalidades.

O título serviu também para que o técnico chileno Manuel Pellegrini garantisse sua saída do Manchester City com um título. No ano que vem o time será treinado pelo espanhol Pep Guardiola, e a possibilidade de ser campeão inglês está cada vez mais distante. Além da taça levantada neste domingo, o treinador ainda conquistou um Inglês e uma Copa da Liga, ambos na temporada 2013/2014.

O JOGO

No primeiro tempo, as duas equipes pareciam se estudar mais antes de decidirem ir ao ataque. Com isso, após 45 minutos as estatísticas apontavam apenas uma finalização correta para cada lado. A principal delas aconteceu aos 23, quando Agüero deixou dois marcadores para trás e bateu no canto, mas Mignolet se esticou e mandou a bola para a trave, fazendo uma bela defesa.

A segunda etapa, no entanto, reservou grandes emoções. Logo aos cinco minutos, Fernandinho apareceu para mexer no placar. O brasileiro recebeu de Agüero na direita e bateu quase sem ângulo, por baixo do goleiro: 1 a 0.

Com a desvantagem no marcador, o Liverpool precisou se abrir e deu chances para que o City apostasse nos contra-ataques. O time azul quase ampliou aos 14, quando Sterling recebeu sozinho na grande área e chutou para fora em um incrível gol perdido.

Após o susto, o Liverpool conseguiu aumentar o volume de jogo e buscou o empate aos 37. Philippe Coutinho iniciou a jogada, viu Milner acertar a trave e pegou o rebote na marca do pênalti. O brasileiro bateu rasteiro e partiu para a comemoração junto aos torcedores, garantindo mais 30 minutos de decisão.

PRORROGAÇÃO

Na prorrogação, as equipes voltaram muito ligadas e proporcionaram um jogo de alta velocidade. No primeiro tempo, a principal chance partiu dos pés de Agüero, mas o atacante parou novamente nas mãos de Mignolet.

Se o Liverpool criou a grande oportunidade do primeiro tempo, foi o City que levou mais perigo no segundo. Origi recebeu cruzamento de Lucas Leiva, subiu mais alto que a zaga e cabeceou no chão, mas o goleiro Caballero buscou na ponta dos dedos e levou o jogo às penalidades.

PENALIDADES

Na disputa de pênaltis, Emre Can abriu a contagem com uma cavadinha e fez 1 a 0 para o Liverpool. Em seguida, Fernandinho chutou colocado na trave, confirmando a vantagem para o adversário.

No entanto, o Liverpool viu Lucas Leiva, Philippe Coutinho e Lallana pararem nas mãos do goleiro Caballero, enquanto Jesús Navas e Agüero converteram seus chutes. No quarto pênalti, Yaya Touré bateu firme no canto direito e assegurou o título para o Manchester City.