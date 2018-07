Manchester City vence Liverpool no 1º clássico do Campeonato Inglês

Logo em seu primeiro clássico da temporada, o Campeonato Inglês contou com o duelo entre os dois melhores times da edição passada. Mas o Manchester City acabou com qualquer chance de equilíbrio na partida ao vencer o Liverpool por 3 a 1, em sua estreia em casa na competição.

Motivado pela chegada do reforço Balotelli, que assistiu ao jogo das tribunas, o Liverpool foi melhor em praticamente todo o primeiro tempo, porém não conseguiu conter os anfitriões. Em uma vacilada da marcação aos 40 minutos, Jovetic encheu o pé dentro da área, pelo lado direito, e abriu o placar.

Até então eram os visitantes que chegavam com mais perigo no ataque e criavam as melhores chances. O Manchester City não parecia jogar em casa, dada a postura mais defensiva, com medo de ser surpreendido pelo ataque rival, comandado pelo brasileiro Philippe Coutinho e Sterling.

Mas o setor ofensivo do Liverpool era pouco eficiente. Chegava com facilidade, mas não finalizava. O mesmo não se podia dizer do ataque do Manchester. Aos 10 minutos do segundo tempo, o mesmo Jovetic marcou o segundo após bela troca de passes do time dentro da área do adversário.

O jogo fluía com tanta facilidade para o time mandante que Agüero não precisou ficar mais do que um minuto em campo para também deixar sua marca. Logo após entrar, ele recebeu na direita, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Mignolet.

Com dificuldade para reagir, o Liverpool contou com a sorte para reduzir a desvantagem no placar. Aos 38 minutos da etapa final, Lambert completou cruzamento da direita e parou no goleiro Hart, que deu rebote e viu Zabaleta rebater contra as próprias redes.

O triunfo deixou o Manchester City, atual campeão, com seis pontos ao fim da segunda rodada do Inglês. O Liverpool venceu apenas na estreia e tem três pontos.