Manchester City vence Newcastle, fora de casa, no Campeonato Inglês

NEWCASTLE - O Manchester City conseguiu se recuperar da derrota para o Manchester United no clássico do último domingo. Neste sábado, em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe superou o Newcastle por 3 a 1, fora de casa, e deixou o rival sob pressão.

Com o triunfo deste sábado, o Manchester City chegou aos 36 pontos, na segunda colocação no Campeonato Inglês, três a menos do que o líder United. Em má fase, o Newcastle acumula seis derrotas nas últimas sete partidas e corre risco de rebaixamento, pois ocupa apenas o 14º lugar, com 17 pontos, e pode ser ultrapassado na sequência da rodada.

Na partida deste sábado, o Manchester City abriu o placar logo aos nove minutos. Yaya Touré lançou Nasri, que passou para Agüero tocar para o gol vazio. O segundo gol saiu aos 38 minutos. Javi García completou cobrança de escanteio de cabeça. Santon tentou cortar, mas furou e a bola entrou na meta do Newcastle.

O time da casa esboçou uma reação no segundo tempo e marcou aos cinco minutos, com Demba Ba, de cabeça. O Manchester City, porém, definiu a sua vitória no St. James Park aos 32 minutos. Zabaleta cruzou rasteiro para Yaya Touré, que deu um carrinho para marcar.