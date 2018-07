Manchester City vence o Sunderland e empata com o Chelsea na ponta

O Manchester City começou 2015 da mesma forma com que fechou 2014: vencendo. Nesta quinta-feira, na tradicional rodada do primeiro dia do ano na Inglaterra, o time do brasileiro Fernandinho ganhou do Sunderland por 3 a 2, em casa, e empatou com o Chelsea na primeira colocação do Campeonato Inglês.

Com a derrota dos Blues para o Tottenham por 5 a 3 em White Heart Lane, a equipe do técnico português José Mourinho agora divide a primeira colocação com os Citizens e os rivais estão empatados em absolutamente todos os critérios de desempate. Se o campeonato terminasse agora, seria necessário um jogo de desempate em campo neutro.

No Etihad Stadium, os gols demoraram a sair e vieram na sequência, a partir dos 12 minutos do segundo tempo. Yaya Touré abriu a contagem com uma pancada de longe, no ângulo, Jovetic ampliou num golaço de letra, aos 21, mas logo o Sunderland empatou, com Rodwell, de cabeça, e Johnson, de pênalti.

Apenas sete minutos após o City fazer o 2 a 0, o jogo já estava 3 a 2. É que Lampard, que agora vai ficar no clube até o fim da temporada, definiu mais uma vitória. O craque fez um gol de categoria, de cabeça, após cruzamento de Clichy. Sem tirar os pés do chão, girou o corpo para cabecear no canto, sem chances para o goleiro. O gol foi o quinto dele no torneio.

OUTROS JOGOS - Depois de oito derrotas seguidas, o Southampton definitivamente reagiu. Nesta quinta-feira, em casa, chegou ao quarto jogo sem perder ao vencer o Arsenal por 2 a 0. Com o segundo resultado expressivo seguido (empatou com o Chelsea no domingo), a sensação da temporada passada assumiu o quarto lugar isolado.

Afinal, Southampton e Arsenal entraram na 19.ª rodada do Inglês empatados em 33 pontos. Agora a equipe do sul da Inglaterra tem 36, contra 37 de Manchester United, que tropeçou mais cedo - ficou no 1 a 1 com o Stoke.

O senegalês Sadio Mané abriu o placar com um golaço. Szczesny saiu mal do gol para abafar uma bola na lateral da área, Mané girou e, quase da linha de fundo, chutou de cobertura e mandou para as redes. O goleiro errou feio também no segundo gol, dando o passe contra para Tadic marcar 2 a 0.

Brigando por uma vaga em competições europeias, o Liverpool apenas empatou em 2 a 2 com o Leicester City, em casa. Gerrard marcou dois gols de pênalti e os visitantes igualaram com Nugent e Schlupp. Com 29 pontos, o Liverpool é o oitavo.

Sexto colocado, o West Ham ficou no 1 a 1 com o West Bromwich, em casa, e perdeu a chance de passar o Arsenal (tem 32 pontos, um a menos). Também em Londres, o QPR vencia o Swansea City até os 47 minutos do segundo tempo, levando o empate em 1 a 1 em gol de Bony.

No St. James'' Park, seis gols para o empate em 3 a 3 entre Newcastle e Burnley. O Everton conheceu sua quarta derrota seguida ao levar 2 a 0 do Hull City, fora de casa. O único jogo sem gols até aqui teve empate entre Aston Villa e Crystal Palace.

Com esses resultados, a briga contra o rebaixamento tem Leicester City (14), Burnley (16) e Crystal Palace (17) na zona de degola, com West Bromwich (18), QPR (19), Hull City (19), Sunderland (20), Everton (21) e Aston Villa (22) ameaçados.