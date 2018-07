Manchester City vence time canadense na pré-temporada

O atual campeão da Copa da Inglaterra foi surpreendido no primeiro tempo, com o gol marcado pelo brasileiro Camilo aos 30 minutos. A virada do Manchester City aconteceu apenas após o intervalo. O gol de empate foi marcado pelo atacante italiano Mario Balotelli aos 23 minutos da etapa final, de cabeça.

O meio-campista Shaun Wright-Phillips, que já havia marcado na excursão no jogo contra o América mexicano, fez o gol do triunfo do Manchester City aos 39 minutos com uma finalização de fora da área. O clube inglês encerra o seu giro pela América do Norte com o duelo contra o Los Angeles Galaxy no domingo.