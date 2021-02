Manchester City vence Tottenham e mantém folga na liderança do Inglês

O Manchester City conquistou neste sábado mais uma vitória e manteve uma boa folga na liderança do Campeonato Inglês. A equipe recebeu o Tottenham no Etihad Stadium para duelo válido pela 24ª rodada e conseguiu um triunfo por 3 a 0, com destaque novamente para o alemão Gündogan.

Com o resultado, o Manchester City se isola ainda mais na ponta da tabela do Campeonato Inglês, com 53 pontos, 7 a mais que o segundo colocado, o Leicester City. Por sua vez, o Tottenham permanece em oitavo, com 36 pontos.

O City entrou em campo com a determinação de manter os bons resultados que vem apresentando. O atacante Gündogan entrou em campo inspirado e disposto a trazer mais uma vitória para a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola. O Tottenham teve poucas oportunidades e manteve-se mais ocupado em fechar sua defesa para tentar, sem sucesso, frear os avanços do City.

Aos 13 minutos, um lance de Kane deu um susto e quase balançou as redes de Ederson. O atacante cobrou uma falta direto para o gol e cobrou uma difícil defesa do goleiro brasileiro. O Tottenham seguia fechado e sem dar nenhum espaço para seus adversários.

A primeira grande oportunidade para o líder veio aos 22 minutos, quando Gündogan dividiu com Höjbherg dentro da área e o árbitro marcou pênalti duvidoso. Rodri abriu o placar para os donos da casa. O City continuou criando chances e, aos 41, Gabriel Jesus quase aumentou a vantagem após receber toque de Cancelo. O atacante brasileiro buscou a finalização mas acertou no travessão.

Na segunda etapa, a equipe de Guardiola chegou ainda mais ofensiva e, logo aos 4 minutos, o Gündogan marcou após troca de passes com Foden. O alemão, que vive ótima fase no Manchester City, continuou afiado e, após receber em longo lançamento do goleiro Ederson, bateu diretamente para as redes do francês Lloris, aos 20 minutos. O Tottenham buscou diminuir a diferença com boa tentativa de Bale, que deu trabalho a Ederson.

Ainda pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Burnley enfrentou o Crystal Palace e conseguiu também uma bela vitória por 3 a 0. Com gols de Gudmundsson, aos 5, e Jay Rodriguez, aos 10 minutos do primeiro tempo, o triunfo foi fechado com gol de Matthew Lowton, nos primeiros minutos da segunda etapa. O resultado deixa o Burnley em 15º lugar, com 26 pontos, enquanto o Crystal Palace permanece em 13º, com 29 pontos.

Um lance aparentemente preocupante ocorreu com o capitão do Burnley, Ben Mee, que colidiu com um jogador adversário nos momentos finais do jogo e se lesionou de forma grave. O atleta, que estava consciente, foi encaminhado diretamente para o hospital, vestindo um colar cervical.