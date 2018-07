Manchester City vence United fora de casa e ainda sonha com o bicampeonato

MANCHESTER - O Manchester City manteve o sonho do bicampeonato do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, ao vencer o clássico com o Manchester United, por 2 a 1, no Old Trafford. Agüero e Millner marcaram os gols dos visitantes. Kompany anotou, contra, o gol dos anfitriões.

Com a vitória, o City reduziu para 12 pontos a distância para o líder da competição e manteve a esperança na briga pelo título. De quebra, tomou distância do Chelsea, que, com 58 pontos, já vislumbrava a vice-liderança. O United segue com 77, a passos largos rumo ao troféu.

O clássico desta segunda teve domínio inesperado do City nos primeiros 20 minutos de jogo. Os visitantes controlavam as ações, pressionavam a defesa do United, que mal chegava no meio-campo. Os gols, porém, só saíram depois do intervalo da partida.

Logo aos 6 minutos, Milner acertou chute da entrada da área e contou com desvio da zaga para superar o goleiro De Gea. O empate veio oito minutos depois. Após levantamento na área, Jones cabeceou para trás e acertou Kompany, que acabou completando contra para as próprias redes.

O jogo acabou decidido aos 39 minutos em grande jogada individual de Agüero. O argentino escapou pelo meio, atravessou a área do United e, da direita, acertou belo chute, sem defesa para o goleiro da casa. A derrota encerrou uma série invicta do United no Inglês que já durava cinco meses. O time de Old Trafford não perdia desde o revés para o Norwich, por 1 a 0, em novembro do ano passado.