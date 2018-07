Manchester City vence Wigan e abre vantagem na ponta

Para superar as derrotas para Liverpool e Manchester United, pelas copas, nada melhor do que enfrentar o lanterna do Campeonato Inglês. O Wigan até tentou, mas não chegou a ser páreo para líder da competição, que poderia ter goleado se Agüero tivesse aproveitado melhor as diversas chances que caíram nos seus pés.

O resultado fez o Manchester City voltar a ter três pontos de vantagem sobre o rival Manchester United no topo da tabela: 51 a 48. Em terceiro aparece o Tottenham, com 46, seguido pelo Chelsea, que tem 40 pontos e completa a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Wigan, com apenas 15 pontos, é o lanterna. Desde agosto, só venceu duas vezes.

O único gol do Manchester City foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. David Silva cobrou falta para a área a Dzeko subiu mais alto que a zaga para cabecear no canto esquerdo do goleiro, que não alcançou.