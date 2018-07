Manchester City vira jogo e faz 3 x 2 no Bayern de Munique

O Bayern parecia se encaminhar para mais um triunfo ao abrir vantagem com gols de Thomas Mueller e Mario Goetze, ajudados por erros defensivos.

A equipe do City, desfalcada de vários titulares, iniciou a reação com David Silva pouco antes do intervalo.

Aleksandar Kolarov empatou em cobrança de pênalti aos 14 minutos do segundo tempo e James Milner fez o gol da vitória três minutos depois.

Os dois times já estavam classificados para as oitavas de final do torneio. Ambos terminaram o Grupo D com 15 pontos, mas o atual campeão Bayern ficou à frente no confronto direto.

Viktoria Plzen e CSKA Moscou ficaram de fora da fase eliminatória da competição.

(Reportagem de Brian Homewood)