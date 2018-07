Manchester City vira no fim e evita começar o ano com tropeço

O Manchester City correu sério risco de começar o ano com uma derrota, mas conseguiu evitar ao tropeço ao virar e vencer o Watford por 2 a 1, neste sábado, no último jogo do dia no Campeonato Inglês. Os gols do time do técnico Marcelo Pellegrini foram marcados aos 37 e aos 39 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o City foi a 39 pontos e manteve em três a diferença para o líder Arsenal, aproximando-se do Leicester City, que só empatou com Bournemouth, em casa, mais cedo. O Tottenham, que tem 35 pontos e também briga no G4, joga no domingo contra o Everton, em Liverpool.

Neste sábado, em Watford, o time da casa, que briga diretamente por uma vaga na Liga Europa, saiu na frente num gol contra. Aos 10 minutos do segundo tempo, Kolarov desviou escanteio no primeiro pau, de cabeça, tentando tirar do atacante, e acabou jogando contra o próprio gol.

O empate do City também veio num escanteio, mas num golaço. Kolarov cobrou e Touré pegou um sem pulo, de virada, acertando no ângulo antes que a bola caísse. O goleiro brasileiro Gomes só assistiu.

Já a virada veio da cabeça do argentino Sergio Agüero, que subiu muito alto enquanto os marcadores não saíram do chão e tirou do alcance de Gomes após cruzamento de Sagna. Logo depois do gol, ele saiu para que o compatriota Demichelis entrasse para segurar o resultado.