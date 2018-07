Manchester City volta a vencer Arsenal fora após 37 anos no Inglês

LONDRES - Por conta de um pênalti logo aos 10 minutos, o Arsenal teve que jogar quase o tempo todo com um jogador a menos e acabou sucumbindo ao Manchester City, em pleno Emirates Stadium, por 2 a 0, neste domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês. Havia 37 anos que o time londrino não perdia em casa para o rival. O último revés fora em 1975, ainda no Highbury, antigo estádio do Arsenal.

O abraço que Koscielny deu por trás em Dzeko, na área, rendeu cartão vermelho direto ao jogador francês, prejudicando o Arsenal. Na cobrança, o bósnio bateu no meio do gol e Szczesny defendeu com os pés. Depois a bola correu sobre a linha até a trave direita e voltou, ainda percorrendo a linha, até as mãos do goleiro.

Com um a menos, o Arsenal não teve forças para segurar o empate por muito tempo. Aos 21, Milner recebeu pela direita da área e surpreendeu com um chute cruzado, direto para o fundo das redes. Dzeko se redimiu aos 32, aproveitando rebote do goleiro na pequena área e empurrando para o gol vazio.

No segundo tempo, aos 29, o City também teve um jogador expulso depois que Kompany entrou de carrinho, com a sola da chuteira, em Wilshere. Mas já era tarde para o Arsenal reagir.

Com o resultado, o City foi a 48 pontos, seguindo sete atrás do Manchester United, que lidera com folga. Já o Arsenal é o sexto colocado, com 34, seis atrás do Tottenham, seu rival pela quarta vaga na Liga dos Campeões.