Manchester City x Arsenal: onde assistir ao vivo ao duelo inglês na TV

De olho no líder Liverpool, Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Etihad, em Manchester, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

Manchester City x Arsenal terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O City, de Gabriel Jesus, inicia a rodada na segunda colocação, com 56 pontos. Na última rodada, a equipe de Manchester derrotou fora de casa o Newcastle por 2 a 1.

Já o Arsenal aparece na quarta posição, com 47 pontos. Na rodada passada, derrotou em casa o Cardiff por 2 a 1.

Confira os jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado

Tottenham x Newcastle

Brighton x Watford

Burnley x Southampton

Chelsea x Huddersfield

Crystal Palace x Fulham

Everton x Wolverhampton

Cardiff x Bournemouth

Domingo

Leicester x Manchester United

Manchester City x Arsenal

West Ham x Liverpool