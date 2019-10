Manchester City x Atalanta: informações do jogo pela Liga dos Campeões

O Manchester City recebe o Atalanta nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. O confronto será transmitido ao vivo por Space e pelo canal de streaming EI Plus.

O City é o líder do grupo, com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. Já o Atalanta é o lanterna, sem ter ainda conseguido pontuar na competição.

Últimos jogos do Manchester City:

19/10 - Crystal Palace 0 x 2 Manchester City (Campeonato Inglês)

6/10 - Manchester City 0 x 2 Wolves (Campeonato Inglês)

1/10 - Manchester City 2 x 0 Dínamo Zagreb (Liga dos Campeões)

28/9 - Everton 1 x 3 Manchester City (Campeonato Inglês)

24/9 - Preston 0 x 3 Manchester City (Copa da Liga Inglesa)

Últimos jogos do Atalanta: