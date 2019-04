Manchester City x Brighton: como assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Manchester City e Brighton se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), em Wembley, pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Inglaterra.

Manchester City x Brighton não deve ter transmissão para o Brasil.

Cinco vezes campeão, o City não chega à decisão desde 2011, enquanto o adversário chega pela primeira vez para disputar o título da competição mais antiga do futebol.

No Campeonato Inglês, o Manchester City é o segundo colocado, com 80 pontos, atrás apenas do Liverpool, que tem 82. O Brighton é o 15º classificado, com 33 pontos.

Em campeonatos ingleses, as duas equipes se enfrentaram três vezes e o Manchester venceu todos os jogos. Nos últimos 30 anos, o Brighton não conseguiu nenhuma vitória no confronto.

Domingo, às 12 horas (de Brasília), no mesmo local, será definido o outro finalista no duelo entre Watford e Wolverhampton.