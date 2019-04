Manchester City x Cardiff: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Manchester City e Cardiff se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês. No primeiro turno, em Cardiff, no dia 22 de setembro de 2018, o clube de Manchester goleou por 5 a 0, no Cardiff City Stadium.

Onde assistir Manchester City x Cardiff?

Manchester City x Cardiff terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Manchester City inicia a rodada na vice-liderança com 77 pontos, dois a menos que o Liverpool, enquanto que o Cardiff City é o 18.º colocado com 28 pontos, na briga para fugir do rebaixamento à segunda divisão.

No último sábado, o Manchester City derrotou o Fulham por 2 a 0, em Londres, com gols do português Bernardo Silva e do argentino Sergio "Kun" Aguero. Neste sábado, disputará a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Brighton, no estádio de Wembley. E terá na sequência a rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Tottenham, na próxima terça-feira, também na capital inglesa.

O Cardiff City entrou em campo no último domingo e foi derrotado em casa pelo Chelsea por 2 a 1. O resultado deixou o time em uma situação muito complicada na briga pelo rebaixamento. Com sete jogos ainda para disputar, o time do País de Gales está cinco pontos atrás do Burnley, que ocupa a 17.ª colocação. Este será justamente o próximo rival, fora de casa, no dia 13, pela 34.ª rodada.