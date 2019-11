Manchester City x Chelsea como ver na TV

Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado (23), às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Etihad, em Manchester (Inglaterra), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico é uma disputa pela vice-liderança do torneio.

LEIA TAMBÉM > Veja como assistir a Liverpool x Crystal Palace ao vivo na internet

Assistir Manchester City x Chelsea ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil para todo o Brasil.

Assistir Manchester City x Chelsea ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo Watch ESPN Brasil. A partida terá acompanhamento em tempo real do Estado.

O Manchester City vem de derrota para o líder Liverpool na rodada passada por 3 a 1 e precisa se recuperar para manter a perseguição aos rivais. O time está na quarta posição do Campeonato Inglês, com 25 pontos.

O Chelsea, por sua vez, tem um ponto a mais que o City e está em terceiro lugar com o mesmo número de pontos do Leicester City. A equipe tem seis vitórias seguidas na competição nacional e espera manter o embalo, mesmo fora de casa.