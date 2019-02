Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo ao clássico inglês

O Manchester City trava um duelo particular com o Liverpool pela ponta da tabela e recebe neste domingo o Chelsea, no Etihad Stadium, às 14h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Manchester City x Chelsea?

O clássico inglês terá a transmissão da ESPN e acompanhamento em tempo real do Estado. O City inicia a rodada na segunda colocação do Inglês, com 62 pontos, mesma pontuação que o líder Liverpool, que leva vantagem pelos critérios de desempate. O Chelsea aparece com 50 pontos e na quarta posição.

As duas equipes venceram na última rodada. O Chelsea goleou em casa o Huddersfield por 5 a 0, enquanto o City, fora de casa, derrotou o Everton por 2 a 0, em jogo que valeu pela 27ª rodada e que havia sido adiado.

VEJA OS JOGOS DA 26ª RODADA DO INGLÊS

Sábado

Fulham x Manchester United

Huddersfield Town x Arsenal

Crystal Palace x West Ham

Liverpool x Bournemouth

Southampton x Cardiff

Watford x Everton

Brighton x Burnley

Domingo

Tottenham x Leicester

Manchester City x Chelsea

Wolverhampton x Newcastle