Manchester City x Hoffenheim: onde assistir, horário e escalações

Manchester City e Hoffenheim se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Manchester, em um confronto de importância distinta para as duas equipes na Liga dos Campeões. Os ingleses buscam a confirmação da liderança e os alemães querem tentar pegar uma vaga para a Liga Europa.

Manchester City x Hoffenheim terá transmissão do canal TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. O City lidera o Grupo F com dez pontos, seguido pelo Lyon com sete, Shakhtar Donetsk com cinco e Hoffenheim aparece com três. Na última rodada da Liga, o City empatou fora de casa com o Lyon por 2 a 2. Já no Campeonato Inglês, a equipe de Guardiola vem de derrota por 2 a 0 para o Chelsea.

O Hoffenheim busca acabar em terceiro para ter vaga na Liga Europa. Para isso, é fundamental vencer o City. Na última rodada do torneio, os alemães perderam para o Shakhtar por 3 a 2, em casa, resultado que tirou as chances de avançar na Liga dos Campeões. No Alemão, empate por 2 a 2 com o Wolfsburg.

Escalações de Manchester City x Hoffenheim

City: Ederson; Danilo, Otamendi, Laporte e Delph; Foden, Fernandinho e Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus e Sane

Hoffenheim: Baumann; Bicakcic, Vogt, Hübner e Kaderabek; Zuber, Demirbay e Schulz; Kramaric; Belfodil e Joelinton