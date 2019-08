Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, em duelo válido pela Supercopa da Inglaterra. A partida que abre a temporada inglesa é disputada entre o campeão do Campeonato Inglês contra o vencedor da Copa da Inglaterra. Como o City ganhou os dois, o Liverpool entra como vice-campeão nacional.

Manchester City x Liverpool terá transmissão pelo canal de streaming DAZN.

LEIA TAMBÉM > Francesa é escalada para Supercopa da Europa e será 1ª árbitra em final da Uefa

ESCALAÇÕES DE MANCHESTER CITY X LIVERPOOL

Manchester City: Claudio Bravo; Walker, Stones, Laporte e Zinchenko; Fernandinho, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Sterling e Sané; Agüero.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino e Mané.

O Manchester City inicia a sua temporada depois de fazer quatro amistosos na pré-temporada na Ásia. Foram três vitórias e um empate nas partidas pela China e Japão. Na primeira, goleada sobre o West Ham por 4 a 1, em Nanjing. Na sequência, 0 a 0 contra o Wolverhampton, em Xangai. O último duelo em solo chinês, em Hong Kong, foi uma goleada por 6 a 1 no local Kitchee. Por fim, em território japonês, triunfo sobre o Yokohama Marinos por 3 a 1.

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool fez mais amistosos de pré-temporada. Foram sete no total, sendo três vitórias, um empate e três derrotas (para rivais mais tradicionais como Napoli, Borussia Dortmund e Sevilla). Na última partida, na Suíça, triunfo por 3 a 1 sobre o Lyon no único jogo com todo o elenco à disposição do técnico alemão Jurgen Klopp.